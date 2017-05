L’école Rosa Bonheur va-t-elle perdre une classe ? La tendance penche pour le moment vers un oui puisque la rencontre, très attendue, entre la commission réolaise, composée de Bruno Marty, maire de La Réole, Martine Faure, députée et Guillaume Blaise, représentant des parents d’élèves et le directeur des services de l’éducation nationale, François Coux, n’a rien donné.

“Il a exposé sa vision et reste dans sa logique de gestionnaire. Nous avons essayé de proposer une vision sociale avec le contexte réolais particulier mais il a répondu que La Réole n’était pas dans une zone prioritaire. Il n’y a pas d’avancée concrète et de son langage, la classe est fermée” explique Guillaume Blaise. Un premier regard sur les effectifs a été posé par la direction des services de l’éducation nationale en février, ce qui avait conduit à cette décision de fermeture. En juin et en août, ces mêmes services regarderont à nouveau le cas de l’école Rosa Bonheur et confirmeront, ou pas, la fermeture d’une classe.

Aucune action prévue

Pour le moment, aucune action de mobilisation a été prévue par les parents d’élèves. “Nous sommes un peu dans l’expectative. Les leviers sont bloqués, on ne peut pas dire ce qui va être envisagé”.

La seule piste donnée par François Coux est que s’il y a 169 enfants inscrits, en comptant la petite section, il n’y aurait pas de fermeture. S’il n’y a pas de vision précise du nombre d’inscrits pour la rentrée prochaine, la commission réolaise estime qu’il manquerait environ une dizaine d’inscriptions. Un chiffre qui semble atteignable. En tout cas, Guillaume Blaise se veut positif : “Il faut garder espoir”.