GIRONDE L'allocation de rentrée pour 61.896 foyers

L’allocation de rentrée scolaire est une aide de l’Etat pour les familles les plus modestes. Elle permet de subvenir aux besoins des enfants de 6 à 18 ans pour la rentrée des classes : achat de matériels scolaires, sportif, des vêtements, de manuels…

Si votre famille bénéficie de l’allocation de rentrée scolaire et que vous avez au moins un enfant âgé de 14 à 20 ans au lycée, sous certaines conditions, la Région peut vous attribuer une aide financière majorée s’il s’agit d’une première année de lycée pour votre enfant et vous faire bénéficier d’un tarif réduit pour la restauration scolaire.

Quel est le montant ?

Les montants de l’allocation de rentrée scolaire 2016 restent les mêmes que l’an dernier. Ils sont découpés en trois tranches suivant l’âge de l’enfant : 363€ pour les enfants entre 6 et 10 ans, 383€ pour les enfants entre 11 et 14 ans, et 396€ pour les enfants de 15 à 18 ans.

Pour la demander

Si vous ne l’avez encore jamais demandée, la première demande d’allocation doit être faite sur le site de la CAF en remplissant un dossier. Si vous êtes déjà allocataires de la CAF et dans la fourchette de revenus demandés, vous la toucherez automatiquement pour les enfants de 6 à 15 ans.

Pour les enfants âgés de 16 à 18 ans, il faut confirmer qu’ils sont toujours scolarisés, en remplissant la déclaration sur le site de la CAF : www.caf.fr