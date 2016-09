Marmande Ecole 3D : Formation de pointe inédite dans le département

Le CV de Romain de Nadaï en impose ! Ancien élève d’Olivier Pinol, qui a notamment travaillé sur les effets de lumière pour le film Avatar, il a travaillé sur l’animation de plusieurs émissions ou série télé en France et en Asie.

Poussé par la volonté de transmettre son savoir-faire, il a ouvert une école d’infographie 3D l’année dernière.

Et maintenant il s’agrandit. Désormais situé au 5, avenue Rondereau, il dispense ses cours à sept élèves qui souhaitent suivre sa trajectoire dans le milieu.

« Les préparer à la réalité »

Si l’infographiste a ouvert une école à Marmande, c’est pour rendre sa formation plus accessible aux jeunes du Lot-et-Garonne, et éviter qu’ils quittent la région.

« Et la vie à Marmande est moins chère également », souligne Romain de Nadaï. Et évidemment, tout le matériel nécessaire est fourni.

Mais le principal atout de cette école c’est sa formation, qui se veut très réaliste sur les conditions du secteur. « Je fais travailler les élèves comme en situation réelle. Je leur impose des délais, ils ont moins de vacances au cours de l’année, comme s’ils étaient des professionnels aguerris ».

Bien entendu, Romain de Nadaï leur dispense des cours sur tous les derniers logiciels du secteur. Et l’apprentissage se fait petit à petit. « En première année, les élèves apprennent à modéliser un personnage en 3D. Ensuite, ils travaillent la mise en lumière et les rotations de caméras et enfin, en troisième année, ils pourront lui donner vie avec l’animation. »

Romain de Nadaï met également à profit son réseau professionnel pour faire venir des pontes du secteur, qui proposeront des conférences. « Cette année, Christophe Lacaux, sous-traitan pour la société ILM, fondée par Georges Lucas et qui travaille notamment pour Disney, va faire une conférence sur tous les métiers des visual FX (effets spéciaux visuels, ndlr). » De quoi provoquer de nouvelles vocations et permettre aux étudiants de l’école 2D3D de rencontrer d’éventuels futurs employeurs.

De nombreux débouchés

La formation que propose Romain de Nadaï n’est pas diplômante et ce sera aux élèves de faire leurs preuves avec leur « Showreal », l’équivalent du Book des photographes. Les métiers dans l’infographie sont très spécialisés et un diplôme ne suffit pas aux recruteurs du secteur. Ils veulent connaître les capacités techniques de l’élève. « Et seul le “Showreal” peut le montrer. C’est le vrai CV des infographistes. »

Et dans la région, les débouchés sont nombreux. Car le métier d’infographiste 3D ne se limite pas au cinéma et au jeu vidéo, comme le veut la croyance populaire.

« Les applications sont multiples. Des élèves s’orientent vers l’architecture d’intérieur, le commerce ou l’industrie, grâce à l’impression 3D. »

De plus l’école appartient au Cluster Cinapse du Lot-et-Garonne, composé de neuf entreprises de l’industrie du cinéma, de l’audiovisuel, de l’image de synthèse et du spectacle. Et les demandes sont également nombreuses à Bordeaux, Toulouse ou Angoulême.