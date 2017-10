Le projet est né à la fin de l’année 2009, « suite à une visite en Bretagne » se souvient Jean Guiraud, vice-président de Val de Garonne Agglomération chargé de l’habitat. Ce projet, c’est celui d’un éco-quartier à Sainte-Bazeille, le premier du département du Lot-et-Garonne : « VGA voulait faire une vitrine de l’habitat de demain à l’époque » souligne Gilles Lagaüzère, maire de Sainte-Bazeille. Un lotissement d’un nouveau genre, très couru en milieu urbain : des parcelles plutôt petites (loin des grands terrains à entretenir), un cadre de vie agréable et écologique, une priorité aux circulations douces, le respect des règles du développement durable et un règlement qui assure la cohérence des constructions, la qualité énergétique de l’habitat et son insertion architecturale et paysagère.

VGA a donc préparé un programme de 129 logements sur ce vaste terrain de Sainte-Bazeille, en proposant des terrains à la vente : c’était en 2015. Sauf que depuis 2015, pas une parcelle n’a été vendue à un particulier ou à un promoteur, hormis dans le cadre de la construction de logements collectifs et sociaux. L’éco-quartier Montplaisir, qui a pourtant reçu le label Ecoquartier décerné par le Ministère de l’Egalité des territoires et du logement, ne séduisait pas. « On était quand même un peu déconnectés sur le prix au m² » reconnaît Gilles Lagaüzère. VGA a donc décidé de faire des efforts, en baissant le prix de ces terrains, mais pas seulement.

De 47 à 52€ le m²

Pour l’heure, 19 terrains à bâtir sont en vente à Sainte-Bazeille, l’ensemble proposant 129 logements découpés en 4 phases de travaux. Les constructions actuelles, sur le point de se terminer, sont réalisées sur les parcelles dédiées au logement collectif : les terrains ont été vendus en 2016 à la SEM 47 qui pilote cette construction pour le compte d’Habitalys. Les deux petits immeubles, avec leurs 24 appartements à louer, seront terminés et livrables dans les semaines qui viennent.

Actuellement, les terrains à vendre proposent une surface comprise entre 249m² (pour les mitoyens) à 610m² (côté pavillonnaire), sachant que les surfaces des maisons qui y seront construites n’excéderont pas 215m².

Du côté des prix, ils s’étalent de 47€ à 52€ le m², la baisse est effectivement claire (jusqu’ici, les prix allaient de 63€ à 72€ le m²). L’effort est donc réel du côté de Val de Garonne Agglomération, qui a également assoupli le règlement d’aménagement imposé aux constructeurs et aux potentiels acquéreurs. Ainsi, par exemple, il sera possible d’augmenter la surface de sa maison en réduisant la taille de son jardin « arrière », on pourra aligner son garage avec sa maison, la cuve enterrée de récupération des eaux pluviales n’est plus obligatoire, tout comme la présence de bois sur le revêtement extérieur de la maison ; enfin, on pourra utiliser le PVC pour les menuiseries extérieures, ainsi que du grillage pour les clôtures extérieures. « Toutes ces possibilités peuvent faire baisser le coût de la construction de 15 à 20.000€ » précisent les spécialistes du service habitat.

Sans pour autant négliger la philosophie globale de l’éco-quartier. « Ici, on achète un terrain, mais aussi une ambiance et un cadre de vie » souligne Gilles Lagaüzère, qui n’a de cesse de vanter les mérites de sa commune. Elle est effectivement attrayante pour des familles qui voudront ici construire une maison, et qui n’auront pas de charges de lotissement à prévoir, la mairie se chargeant de l’entretien des espaces publics. L’opération séduction a décidément des atouts dans son sac…

Contacts : service Habitat de Val de Garonne Agglomération, tél. : 05.53.64.83.71, habitat@vg-agglo.com