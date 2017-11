Dyslexie, et si la cause se cachait dans les yeux ?

La dyslexie touche 700 millions de personnes dans le monde. D’après une étude publiée dans la revue Proceedings of the Royal Society B, les récepteurs de la lumière situés dans les yeux seraient la cause de cette maladie. Ce trouble entraine des difficultés de lecture et d’écriture. Chez les personnes non dyslexiques, les deux yeux enregistrent deux images différentes et le cerveau en fait la synthèse. Pour les dyslexiques, le cerveau reçoit deux fois la même image, ce qui provoque une impossibilité de choisir entre deux lettres. Cette découverte pourrait ainsi faciliter le dépistage de la dyslexie.

APEI-Actualités. Johanna Amselem