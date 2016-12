En quelques semaines, Dylan Ossard a trouvé un emploi, un appartement et entamé les démarches pour passer le permis de conduire. Cette spirale positive, qui lui permet d’observer l’avenir « avec confiance », ne doit pas grand chose au hasard mais beaucoup à sa volonté de rebondir.

Il voulait être menuisier

Titulaire d’un CAP en mensuiserie, ce Réolais de 21 ans a été contraint de renoncer à la carrière qu’il avait imaginée. « C’est vraiment le métier que je voulais faire : j’aime le bois et le travail manuel. Quand j’ai décroché mon diplôme, je pensais pouvoir commencer à travailler. »

Le jeune homme allait pourtant se heurter à la réalité des faits. « Je n’ai pas trouvé de travail » explique-t-il, sans dissimuler sa déception. Et d’avancer deux explications : « La plupart des offres étaient situées sur l’agglomération bordelaise : comme je n’avais pas le permis de conduire, je ne pouvais pas postuler. Et là où j’ai pu postuler, on réclamait une expérience de trois ans que je n’avais pas… »

Je suis entré dans le dispositif de la Garantie jeunes mais sincèrement, je ne croyais pas que cela allait me donner un emploi

Confronté à cette impasse, Dylan Ossard admet avoir gambergé. Et ne s’être inscrit à la Mission locale Sud-Gironde que parce ses parents ont beaucoup insisté. « Je suis entré dans le dispositif de la Garantie jeunes mais sincèrement, je ne croyais pas que cela allait me donner un emploi » : c’est en substance ce qu’il a dit devant la ministre du travail, lors de son récent déplacement à Langon.

L’échange entre Dylan et la ministre Myriam El Khomri

Il n’imaginait pas davantage entrer dans la vie professionnelle en tant qu’agent d’entretien, métier qu’il exerce depuis le mois d’août au sein du Foyer d’accueil médicalisé – le FAM – de La Réole. Aujourd’hui, il s’y imagine pourtant un avenir. « Aujourd’hui, je me sens bien dans ce métier. Et je me vois bien rester dans le milieu médical, par exemple en tant qu’aide médico-psychologique ou agent hôtelier. »

Une perspective que valide Virginie Meignan, la cadre de santé du FAM, et Delphine Roncière, sa référente à la Mission locale.

La grande qualité de Dylan est d’être curieux et ouvert sur les autres. C’est ce qu’il lui permet aujourd’hui de trouver sa place dans une équipe de 70 personnes et d’exercer auprès de patients dont la situation n’est pas simple.

Et Delphine Roncière de poursuivre : « Des formations existent qui doivent permettre à Dylan d’acquérir les qualifications pour évoluer dans sa carrière. La Mission locale peut l’aider dans cet objectif. »

Un nouveau défi qui semble ne pas devoir effrayer le jeune réolais.

Etienne Bourribon

A lire aussi : Myriam El Khomri vient parler emploi et formation avec les jeunes