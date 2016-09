Langon Dubédat se lance dans la présidentielle

« Le temps a fait son chemin… » Dans un premier temps, vexé que le gouvernement joue les cow-boys en imposant sa réforme territoriale, Jean-Pierre Dubédat avait dit qu’il se retirerait du monde du foot, après 28 ans à la tête du district Sauternais et Graves. Finalement, avec le recul, le patron du district a changé d’avis. « Je suis toujours contre cette réforme. On ne l’a pas voulue, insiste-t-il, on l’a subie. Mais je veux essayer d’accompagner le plus possible les petits clubs ruraux, qui vont beaucoup souffrir de cette mesure. »

“On ne veut pas qu’il y ait un arrêt brutal”

Après une longue réflexion, Jean-Pierre Dubédat a donc accepté de rejoindre la liste d’Alexandre Gougnard, où il retrouve ses collègues du district Jean-Louis Catala, Didier Darriet et Alain Dupiol. Sollicité aussi par les deux autres candidats (*), il a préféré suivre l’ancien président du CA Béglais car ce dernier souhaite, comme lui, opérer une transition en douceur.

Les deux hommes s’accordent sur la nécessité de conserver les locaux des quatre districts girondins, dont ceux de Langon, pour en faire des antennes de la future grande structure départementale, dont le siège devrait être basé à Bordeaux. « On ne veut pas qu’il y ait un arrêt brutal », commente le président du Sauternais et Graves, dont le district sera officiellement dissous le 8 octobre prochain, lors d’une assemblée générale extraordinaire.

(*) Les deux autres listes engagées sont menées par Christian Combaret, ancien secrétaire de la ligue d’Aquitaine, et Albert Declercq, actuel président du district Gironde-Est.