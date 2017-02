Un salon de beauté dans un camping-car pour chien, ça n’est pas commun…

C’est vrai, mais au départ, j’ai commencé à toiletter directement au domicile des personnes. J’emmenais ma table et la tondeuse avec moi. Depuis, j’ai investi dans un camping-car pour me déplacer chez les gens et travailler dedans. Le camping-car a été spécialement équipé d’un atelier. Je me déplace dans un rayon de 40-50 km autour de Casteljaloux. Mon mari s’est occupé de réaménager le camion spécialement pour le toilettage. Il n’est équipé que pour cela.

Qu’est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans ce projet ?

L’amour des animaux J’ai toujours vécu avec des chiens. Depuis toute petite, il y a des animaux autour de moi. Mon mari qui est agriculteur a plein d’animaux. J’ai neuf chiens, un cheval, trois ânes. C’est vraiment une passion pour moi. Jusqu’à maintenant, j’ai travaillé pour subvenir aux besoins. Et maintenant que l’entreprise de mon mari fonctionne bien, je me suis dit : c’est à mon tour.

Avez-vous suivi une formation ?

J’ai passé et obtenu mon Certificat Technique des Métiers (CTM), au mois de juin 2016. C’est une très bonne formation que j’ai suivie pendant huit mois. Lors de cette formation, j’ai appris le toilettage mais aussi tout ce qui touche au comportement du chien, des maladies. En fait tout, ce qui touche au chien. Ce fut huit mois intenses. Au départ, je voulais me spécialiser dans le très gros chien, parce qu’il n’y en a pas beaucoup sur la région qui le font. Comme je n’ai pas ouvert de salon, je vais m’arrêter aux chiens de moyenne taille. Je ferai également les petits chiens.

