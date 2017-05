Annoncés partants au Stade Langonnais, les piliers Rémy Monpouillan (35 ans) et Anthony Audignon (34 ans) ont donné leur accord en faveur de l’US Marmande (Fédérale 2). Après de bons et loyaux services, ils ont fait leurs adieux contre Oloron, au stade Comberlin. Le premier, pilier droit, bouclera ainsi la boucle. Après huit saisons chez les Stadistes et deux précédemment à l’Avenir Valencien, l’ancien joueur de l’USM rentre au bercail. Il est heureux de rejouer aux côtés de son ami Fred Lestrade.

Le second, pilier gauche, a fait toute sa carrière de Fédérale 1 sous les couleurs langonnaises. Si Marmande, déjà bien outillée en tête de mêlée, conserve la totalité de ses joueurs, elle aura des allures d’épouvantail dans ce secteur.

Une piste bagnéraise

La cellule de recrutement cible un poste en particulier devant: un seconde ligne, athlétique et puissant. Des tractations sont quasi conclues avec Gaëtan Monto (24 ans) du Stade Bagnérais (F1). Il est originaire de la région langonnaise. Il a commencé le rugby à Captieux. Il a fréquenté le centre de formation (espoir) de la Section Paloise, avant de s’orienter vers le FC Auch (2015-2016). En raison d’une blessure, ce « beau bébé » de 2m pour 125 kg n’a pas joué autant qu’il aurait souhaité cette saison dans le club pyrénéen.

Retour de Pampouille

Un autre retour à l’USM est acté, selon une source proche du dossier: l’arrière ou ailier Adrien Pampouille (30 ans en août), qui a 120 matches de Fédérale 1 à son actif, avait quitté Marmande, son club de cœur, au terme de la saison 2012-2013, marquée par une descente en Fédérale 2. Si les deux premières saisons à Langon ont été pleinement réussies (35 titularisations), les deux dernières ont été contrariées par des blessures. Une fois remis sur pied, ce talentueux relanceur procurera une plus-value dans le jeu offensif de l’USM.

Ce n’est pas un secret de polichinelle, le club marmandais cherche à se renforcer au sein des lignes arrières. Les priorités: un demi d’ouverture d’un niveau affirmé, un centre et un ailier.