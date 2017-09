Le très dynamique club marmandais accueille ce week-end l’Aquitaine Model’s Show, avec une journée de dimanche particulièrement riche en spectacles : planeurs libres ou remorqués, avions à propulsion thermique ou électrique, jets, hélicos et drones se succéderont sur la grande piste de l’aérodrome, de 10h à 18h30 non stop !

Le public pourra ainsi apprécier des évolutions de modèles de 4, 5 et même 6 mètres d’envergure : sont prévus une patrouille de jets avec fumigènes, Superman et Astérix ailés et, pour les plus jeunes, un largage de bonbons ! Des animations au sol sont également programmées, dont un simulateur de vols sur grand écran vidéo et un atelier de construction de mini-planeurs pour les enfants.

Les meilleurs de la région

C’est à l’instigation de la Ligue Régionale de la Nouvelle Aquitaine que la plupart des clubs aquitains d’aéromodélisme vont se réunir ce week-end à Marmande, reconnue pour ses superbes installations. L’occasion de proposer au public, au cours de ce meeting aérien du 17 septembre, de découvrir les plus belles maquettes aux mains des meilleurs pilotes régionaux, et notamment Loïck Burbaud, membre de l’équipe de France de voltige, lui qui a des attaches marmandaises.

Aquitaine Model’s Show, dimanche 17 septembre de 10h à 18h30, sur l’aérodrome de Carpète. Entrée libre, buvette sur place. Renseignements : 05.53.64.76.68, a.c.gascogne@free.fr