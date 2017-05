Le club de rugby foyen semble bien décidé à écrire une nouvelle page de sa longue histoire et cette mission est désormais confiée à une équipe resserrée de quinze dirigeants. Trois de ces derniers prendront la co-présidence : Alain Charlemarty qui aura en charge la coordination de l’extra-sportif, Richard Curty qui s’occupera des finances et de la gestion, Jimmy Pattinson prenant lui la tête du sportif.

Patrick Clavelier, comme entraîneur ?

Les trois hommes doivent très vite choisir le duo d’entraîneur qui prendra la suite de Manu Lagarde et Mathieu Thouron. Le temps presse forcément afin de satisfaire à la curiosité des joueurs, ceux qui attendent pour savoir si l’aventure se poursuit en Rouge et Noir et ceux qui pourraient être tentés de les rejoindre. Les premiers noms circulent et parmi eux celui de Patrick Clavelier, le technicien qui avait en charge jusqu’alors les trois-quarts castillonnais. Les spéculations vont bon train du côté de Pierre Lart et le challenge est relevé pour l’ensemble de la nouvelle équipe dirigeante.