L’Orchestre et les Chœurs du Centre Philharmonique de Verteuil d’Agenais démarrent leur tournée annuelle, samedi 20 mai à 20h30 en l’église de Verteuil par «Le Festin d’Alexandre» de Haendel. Les musiciens accompagneront les solistes Marie-Caroline Kfoury, Christophe Belliveau et Hugo Santos sous la direction de Richard Beswick. Cela fait 25 ans que cet orchestre accueille les futures pointures de la musique et s’attaque à des registres très variés, cette année place au baroque avec Georges Frédéric Haendel.

La tournée 2017

L’orchestre effectuera sa tournée à Puy L’Evêque (dimanche 16h, salle des fêtes), Villeréal (25 mai), Bergerac (26 mai), Moirax (27 mai) et Villeneuve (28 mai 16h, église d’Eysses).