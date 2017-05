Vendredi 19 mai, à 20h30, la salle culturelle de Casseuil sera le lieu d’un spectacle pas comme les autres mêlant cirque et théâtre. “Il n’est pas trop tard“, dernier bébé de la Smart Compagnie, suit les traces de Félice, acrobate, qui se demande pourquoi il a passé son temps à faire l’homme Centaure. Pour répondre à cette question, il décide de parcourir sa vie à l’envers et invite à rencontrer les personnages de son enfance au sein d’une famille monoparentale bien farfelue.

Entre jeu d’acteur et prouesse acrobatique, l’univers de Félice devrait en surprendre plus d’un. Découvrez une partie de l’oeuvre à travers la vidéo ci-dessous. Le spectacle dure une heure et la soirée est organisée par la communauté de communes du Réolais en Sud Gironde. Tarifs : 12€ / 6€. Renseignements et réservations au 05.56.71.93.37 ou au 06.03.68.23.37 ou par mail à culture@reolaisensudgironde.fr.