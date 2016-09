Marmande Du bio local à commander sur internet

Ils sont quatre agriculteurs, dont trois « couvés » par la SAS GrAINES, à Prentigarde : Diane, Rémi, Roman et Ylan cultivent ici des légumes et plantes aromatiques bio, et, depuis cet été, ils les proposent à la vente. S’ils suivaient déjà des circuits de distribution (Rémi fournit la Biocoop, par exemple), cette vente locale leur offre de nouveaux débouchés. Mais pas question de faire de la vente directe à la ferme : non, pour déguster leurs légumes, il faut les commander par internet et venir les chercher, le mardi entre 17h et 19h. Ils ont été récoltés le matin même, fraîcheur garantie !

Soutien et innovation

Le principe de cette couveuse agricole est d’héberger pendant trois ans maximum des agriculteurs naissants en leur offrant des conditions favorables à leur épanouissement. Car GrAINES, basée à Pau, veut dire Graines d’agriculteurs innovants, nourriciers, entreprenants et soutenus. A Marmande, c’est grâce à Val de Garonne Agglomération que cette couveuse a pu voir le jour et s’épanouir elle-même, VGA qui vient de terminer un superbe bâtiment agricole de 250m² dédiés aux « couvés » (avec les aides financières de la Région et du Département). Et c’est dans ce bâtiment que les quatre agriculteurs bio accueillent leurs clients, le mardi, afin de leur donner les légumes qu’ils auront commandés sur internet. Petit conseil : on est dans le bio, alors, si vous pouviez venir avec votre sac réutilisable, ce serait encore mieux !

Pratique

Ici, ce sont forcément des légumes de saison, cultivés en plein champ, les serres n’étant pas chauffées. La liste des produits proposés à la commande est longue, « c’est l’avantage d’être plusieurs » précisent les agriculteurs. « Nous sommes pour l’instant en période test, mais nous avons déjà quelques clients ».

Le principe est le suivant : on s’inscrit sur internet, on peut ensuite passer commande du mercredi au dimanche, sans quantité ni prix minimum. Le mardi matin, nos agriculteurs cueillent les légumes nécessaires, les préparent afin qu’ils soient prêts à 17h : ces « paniers » doivent alors être récupérés entre 17h et 19h, avec paiement direct en chèque ou en espèces. « Le paiement sur internet viendra plus tard, mais on fait confiance aux gens ». C’est aussi l’occasion de rencontrer ces sympathiques « couvés » qui ont décidé de se lancer dans le bio !