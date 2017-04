Du 24 avril au 30 avril à Saint-Maixant, attention aux caméras ! Un court-métrage va être réalisé durant un nouveau stage proposé aux jeunes de plus de 12 ans par « Mizaru films », les 24, 25, 26 et 28, 29, 30 avril, avec le soutien de la ville de Saint-Maixant.

Viens créer ton propre film

Avec l’aide d’un animateur, les participants écriront ensemble l’histoire, les dialogues et seront les techniciens, les acteurs afin que ce soit vraiment leur film. Au programme : écriture du scénario, tournage du film et initiation au montage vidéo.

Un DVD sera remis à chaque participant lors d’une soirée projection. Ce stage est animé par un professionnel, vidéaste et éducateur à l’image. Horaires : 9h/12h30 et 14h/18h (repas sur place possible), limité à 12 participants. Contact : 06.77.11.14.96.