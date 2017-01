Ce lundi matin, vers 5h30, une Seat Ibiza a quitté la route sur la départementale 8 entre Damazan et Houeillès, à hauteur de Fargues-sur-Ourbise, faisant un mort.

A son bord, trois jeunes hommes d’une vingtaine d’années. Selon les premiers éléments de l’enquête, les amis rentraient de Barcelone lorsque la voiture a mordu le bas côté de la route. La voiture a ensuite percuté la rambarde d’un pont avant de tomber 4 mètres en contrebas. « Il n’y a pas de traces de freinage. L’accident est dû à un assoupissement ou à une erreur de conduite », précise le capitaine Duvigneau, de la compagnie de Nérac.

Dans l’accident, le conducteur, âgé de 22 ans, aurait été directement percuté à la tête par la rambarde du pont et était décédé à l’arrivée des pompiers. Les deux passagers, âgés de 22 et 21 ans, ont été légèrement blessés et transportés au CHIC de Marmande.