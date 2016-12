La nouvelle a créé l’émoi dans tous le village. Hier matin, vers 8h, les corps de Denis Coldeboeuf, 51 ans et employé communal, et de sa mère de 78 ans ont été retrouvés à leur domicile, dans le centre du village.

C’est une employée de la mairie de Damazan qui a donné l’alerte « après avoir retrouvé les clés de son collègue avec une lettre où il détaillait son intention de mettre fin à ses jours », détaille le capitaine Colin Dufresne, de la gendarmerie de Nérac.

La femme a tout de suite appelé les pompiers qui se sont rendus au domicile de Denis Coldeboeuf et ont « trouvé deux corps sans vie. » Le second corps étant rapidement identifié comme étant celui de sa mère.

Drame familial

Dans la journée, la cellule d’identification criminelle d’Agen s’est rendue sur place et un médecin légiste a pu examiner les corps des victimes. « L’hypothèse est que dans ce contexte familial difficile l’homme aurait tué sa mère avant de retourné l’arme contre lui », indique le capitaine Dufresne qui ajoute que les forces de l’ordres sont dans l’attente des résultats d’analyses « pour confirmer leur hypothèse. »

Une dizaine de gendarmes de la brigade de recherche de Nérac et de la gendarmerie de Damazan mènent l’enquête.

Le village sous le choc

Agé de 51 ans, Denis Coldeboeuf vivait chez ses parents dans le centre de la commune. Pour le maire, Michel Masset, « c’est un drame certainement lié à une situation familiale délicate », le père du quinquagénaire étant très malade depuis plusieurs mois.

« Son geste traduit une souffrance profonde et très forte », poursuit le maire qui évoque le souvenir d’un « agent polyvalent exemplaire qui n’a jamais laissé transparaître quoi que ce soit… »

Hier après-midi, une cellule psychologique a été mise en place pour les employés de la mairie.