Langon Dr Caumont : « On voit des maladies éteintes réapparaître »

Voyez-vous à l’hôpital une recrudescence de ces maladies que l’on croyait disparues ?

Nous voyons diverses pathologies à l’hôpital et l’on voit en effet des maladies qui étaient éteintes réapparaître comme des cas de coqueluche, un cas d’éruptions dues à la rougeole, des cas de gales, notamment liés à un mode de vie précaire. Depuis l’épisode du vaccin contre l’hépatite B, les gens sont en recul par rapport à la vaccination, ils craignent un risque de sclérose en plaque. Mais les études ne montrent pas de corrélation entre le vaccin contre l’hépatite B et l’apparition de cette maladie. Il semble qu’il y ait un relâchement dans les standards de vaccination, ce qui laisse apparaître des maladies. On voit des cas de tuberculose. Dans ce cas, les gens suspectés doivent suivre une procédure d’isolement pour que l’on puisse faire un diagnostic. C’est un microbe, un bacille résistant, qui se loge dans les poumons.

Comment expliquer ce retour de la tuberculose ? (79 cas déclarés en 2014 en Gironde)

Cela dépend de pays plus endémiques, des pays pauvres où vont des voyageurs ou d’où migrent des habitants. Il y a aussi des tuberculoses qui renaissent chez des sujets immuno déprimés comme les malades du sida par exemple.

Concernant la maladie de Lyme, que conseillez-vous si l’on se fait piquer par une tique ?

Je conseille d’aller voir son médecin et de ne pas tenter d’enlever soi-même la tique. Il ne faut pas la couper en deux. Le médecin permet de voir s’il y a quelque chose, d’authentifier les choses. S’il apparaît des rougeurs après avoir extrait la tique, il peut prescrire le traitement adéquat le plus vite possible. Il peut signaler la maladie à l’ARS du point de vue épidémiologique.

Et pour les autres maladies comme la gale…

Il faut s’assurer que l’on est à jour de ses vaccinations. Comme la gale est une maladie contagieuse, il faut rapidement aller voir son médecin pour être soulagé le plus vite possible et éviter de contaminer son entourage.

Recueilli par B. P.