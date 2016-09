[DOSSIER] Les aides auxquelles ont réellement droit les migrants et réfugiés

Quelle aides pour les migrants et réfugiés ? La question nourrit les conversations de café du commerce, avec ce qu’il faut d’erreurs et d’approximations, depuis que l’accueil de familles est une réalité. C’est le cas actuellement en Gironde et en Lot-et-Garonne puisque ces deux départements prennent leur part à la répartition des familles sur le territoire national.

La première zone d’ombre concerne le statut des personnes arrivées sur le territoire. Pour rappel, un migrant devient demandeur d’asile dès lors que sa demande d’asile est déposée, et un réfugié s’il obtient une réponse favorable. La demande d’asile se fait auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Près de 60 000 demandes d’asile sont étudiées par l’OFPRA. En 2014, 20.540 personnes ont été reconnues comme réfugiées.

Entre le jour de la demande d’asile et la réponse (positive ou négative) de l’Ofpra, le migrant ne peut pas prétendre aux aides et droits sociaux dont les Français et les étrangers « en situation régulière » peuvent bénéficier. En revanche, il peut bénéficier d’aides spécifiques.

L’allocation temporaire d’attente

Tant que le demandeur d’asile ne bénéficie pas d’un hébergement d’urgence, il peut toucher une allocation temporaire d’attente (ATA), qui s’élève à 11,45€ par jour, soit 343,50€ par mois (pour un mois de 30 jours). Elle est versée par Pôle emploi. L’ATA est donc versé le temps de la procédure de la demande d’asile, et peut être maintenue en cas de réexamen de la demande. L’allocation ne peut être demandée qu’une fois.

Pour obtenir l’ATA, il faut justifier de ressources inférieures au RSA (524,16€ pour une personne seule).

L’allocation mensuelle de subsistance

Quand le demandeur d’asile bénéficie d’un hébergement en centre d’accueil, il peut prétendre à l’allocation mensuelle de subsistance (AMS), qui atteint 91€ par mois. Le montant maximal atteint 718€ par mois, pour une famille avec six enfants.

Si le demandeur d’asile refuse la place d’hébergement proposée, il ne peut prétendre à aucune aide financière de la part de l’État français.

L’accès aux soins

Tout demandeur d’asile en cours de procédure a accès au régime général d’assurance maladie, via la protection universelle maladie, qui est considérée comme un droit fondamental. Ce dispositif garantit à toute personne qui travaille ou réside en France de manière stable et régulière, un droit à la prise en charge de ses frais de santé.

Les aides au logement

Les demandeurs d’asile ne touchent pas d’allocations logement. En revanche, quand l’Ofpra accepte la demande d’asile, le candidat a droit à la délivrance d’une carte de résident renouvelable tous les 10 ans, ce qui facilite son accès à la nationalité française et lui permet d’accéder aux mêmes droits (RSA, prestations familiales, CMU, APL, etc.) que les citoyens français.

Quid du RSA ?

Pour prétendre au Revenu de solidarité active, il faut avoir au moins 25 ans et être «en situation régulière en France», quelle que soit la nationalité. Les demandeurs d’asile n’ont donc pas droit au RSA. En revanche, le statut de réfugiés ouvre droit au RSA, sans condition de résidence de 5 ans en France.

