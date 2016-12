DOSSIER. Excès de fêtes, ADN, compteurs intelligents : l'actu santé

Cliquez sur l'image pour l'agrandir

Repas de la Saint-Sylvestre : préparer son corps aux excès

Le copieux repas de Noël vient tout juste de se terminer qu’il va déjà falloir se remettre à table pour le réveillon de fin d’année. Avec les fêtes, les repas s’enchaînent mettant votre foie à rude épreuve. S’il est difficile de préparer votre organisme, il est recommandé de ne pas faire de repas trop calorique les jours précédents. Par contre, il n’est pas non plus souhaitable de jeûner. Arriver au repas du soir le ventre vide serait le meilleur moyen de se jeter sur les gâteaux apéritifs. Et pendant le repas, on peut goûter de tout mais en petite quantité. Veillez à bien vous hydrater et, n’oubliez pas, l’alcool est toujours à consommer avec modération.

Royaume-Uni : un bébé à trois ADN

Depuis le 15 décembre 2016, le Royaume-Uni est devenu le premier pays à autoriser la conception d’un bébé avec trois ADN. Une technique mise en place afin d’éviter la transmission d’une maladie héréditaire maternelle. Pour cela, l’enfant a été conçu avec deux ADN de femmes et un d’homme. Si les défenseurs de cette méthode saluent le résultat, les détracteurs estiment qu’il s’agit d’une dérive de la modification génétique. Cette technique a obtenu le feu vert du comité éthique britannique.

Compteurs intelligents : pas de danger sur la santé pour l’Anses

Certains accusent les compteurs intelligents Linky d’être dangereux pour la santé. Alors, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) s’est penchée sur la question. Son avis ? « Les données disponibles à ce jour amènent l’Agence à conclure que l’exposition aux champs électromagnétiques émis par les compteurs communicants radioélectriques (gaz et eau) et les autres (électricité), dans la configuration actuelle de déploiement, a une faible probabilité d’engendrer des effets sanitaires à court ou long terme ».

Ibuprofène et paracétamol : attention à la surdité

Attention à certains médicaments. Une étude publiée dans l’American Journal of Epidemiology met en avant certains risques liés à la consommation d’ibuprofène et de doliprane. Ces deux médicaments, en prise au long cours, pourraient provoquer une perte d’audition. D’après les chercheurs, une utilisation de plus de six ans d’ibuprofène augmente le risque de 10 %. Aucun lien n’a été établi avec la prise de doliprane.

