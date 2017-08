DON DU SANG. Les besoins urgents pour des milliers de malades

Dans le prolongement de la période estivale qui avait débuté par un appel d’urgence au don de sang, l’Etablissement français du sang lance un nouvel appel à la mobilisation des donneurs.

“Chaque jour 10 000 dons sont nécessaires pour soigner des milliers de malades. Certains souffrent d’une maladie du sang, d’une maladie du système immunitaire, ou encore de cancers, nécessitant des transfusions sanguines régulières ou des médicaments dérivés du sang. D’autres ont un besoin plus ponctuel mais immédiatement vital d’une transfusion sanguine.”

L’EFS rappelle “l’importance de donner son sang de manière régulière et constante, d’autant que la durée de vie des produits sanguins est courte (5 jours pour les plaquettes et 42 jours pour les globules rouges). Les besoins sont quotidiens et ne se révèlent pas que lors de situations exceptionnelles”.

Afin de couvrir efficacement les besoins des patients dans les semaines à venir, il est impératif que les donneurs poursuivent leur mobilisation

Alors que la rentrée signe la reprise d’une activité hospitalière soutenue (notamment avec les opérations programmées) qui entraîne une hausse de la consommation en produits sanguins, le mois de septembre est l’occasion d’impulser une reprise massive de la collecte. “En Aquitaine-Limousin, les cessions de produits sanguins aux établissements de soin demeurent très élevées. Afin de couvrir efficacement les besoins des patients dans les semaines à venir, il est impératif que les donneurs poursuivent leur mobilisation et se rendent sur les différents lieux de don de la région pour accomplir ce geste vital au quotidien pour de nombreux malades et patients” indique l’EFS.

Pour savoir où donner rendez-vous sur dondesang.efs.sante.fr

Don de sang : les chiffres clés