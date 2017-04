Les six déchèteries du Syndicat de l’Entre-deux-Mers-Ouest pour la Collecte et le Traitement des Ordures Ménagères ont accueilli en 2016 pas moins de 10.619 tonnes de déchets verts (102 kg par an et par habitant), soit plus de 42% des apports totaux en déchèteries.

Ces déchets verts sont ensuite broyés et transformés en compost par la société AES-PAPREC.

« Ré-enrichir nos sols avec le compost issus des déchets verts de nos administrés est un bon exemple pour illustrer ce qu’est d’économie circulaire », fait remarquer Véronique Lhert, directrice du SEMOCTOM.

Les modalités de la distribution

A partir du samedi 22 avril, aux heures d’ouvertures de la déchèterie de Saint-Léon (de 9h15 à 13h / 13h40 à 17h) et sur présentation d’un justificatif de domicile et d’une pièce d’identité, l’usager se verra remettre dans la limite d’une petite remorque et du stock disponible un compost aux normes NFU 44-051 (utilisable en agriculture biologique).

Prévoyez vos outils et vos contenants.

Limiter ses apports de déchets verts ? Dans le cadre de la loi de transitio n énergétique et pour la croissance verte, les habitants du syndicat doivent faire en sorte de moins produire de déchets. Or, avec une augmentation de 39% depuis 2010, les « déchets verts » représentent un gisement important qu’il faut essayer de limiter.

Il n’est pas nécessaire d’avoir un bac pour composter

Composter à domicile (en tas ou en bac) : « il n’est pas nécessaire d’avoir un bac pour composter », précise Jérôme Parisse, réfèrent compostage au Semoctom…

C’est même parfois plus simple pour ceux qui ont une surface importante à entretenir.

Le syndicat peut fournir toutefois, contre une petite participation des composteurs de 345 litres (10€) et de 800 litres (30€) aux foyers désireux de composter en bac pour profiter le printemps venu d’un bon humus pour enrichir ses plantations.

Faire broyer et récupérer son broyat de branches gratuitement sur des permanences municipales préétablies, c’est possible depuis 2010.

Vous pouvez aussi broyer vous-même…pour les petites branches ne dépassant pas 1 cm de diamètre, votre tondeuse est un excellent broyeur.

Vous pourrez ensuite pailler vos massifs, votre jardin afin de limiter la consommation d’eau par exemple, le désherbage et vous améliorerez la croissance de vos végétaux. Renseignements auprès du prestataire du SEMOCTOM au 05.57.97.10.00.

Contact : Jérôme Parisse, service prévention des déchets du SEMOCTOM au 05.57.34.53.20.

.