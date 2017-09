Entre le Romantisme et la célébration précoce du cinquantième anniversaire de Mai 68, le château de Mongenan renouera, pour les Journées du Patrimoine avec les jardins du XVIIIe siècle.

Les enfants de l’époque n’avaient aucun mal, surtout ceux élevés par Rousseau, à devenir des as de la botanique et à connaître sur le bout des doigts les théories de Linné.

Ces Journées du Patrimoine qui leur sont consacrées sont donc une bonne occasion pour retrouver ou découvrir la collection d’herbiers du XVIIIe siècle du Château de Mongenan à Portets qui sera ouvert de 10h à 12h et de 14h à 18h les 16 et 17 septembre.

Graines rares

Comme à l’accoutumée, les visiteurs pourront faire provision de graines rares, introuvables en jardineries, mais fort connues des jardiniers du XVIIIe et de boutures de rosiers anciens.

Rappelons que seront disponibles des graines de saponaire, d’indigo, d’eupatoire, d’heracleum mantegazzinanum, de chimonanthus praecox, de nicotania silvestris, de gaura, de roses trémières, de coreopsis, de rudbeckia versicolor et lancianata, ainsi que de divers asters.

En ce qui concerne les rosiers seront présents Alberic Barbier, Sénateur La Folette, Ghislaine de Féligonde, Candeur lyonnaise, Mme de Parabère, Paul and Scarlett climber, Noisietta, Blumfield Abundance, Viechenblau, Dorothy Perkins, CVuisse de Nymphe, Albertine etc…

Trois jardins classés

La visite des trois jardins classés Monument Historique sera effectuée par la botaniste Nicole Puisné et par Christiane Espeut qui expliquera la composition des jardins au XVIII° siècle. La visite du musée, des herbiers et du temple maçonnique sera assurée par Florence Mothe.

Explications, conférences, expositions, dégustations, dédicace de livres seront proposées par le SIGM qui assurera également le dimanche 17 septembre la visite du musée du vin et de la vigne du château Lagueloup.

Comme il est de tradition dans les monuments historiques privés ne recevant aucune subvention, la visite des deux sites demeure payante pour les adultes et gratuite pour les enfants.

Les distributions de graines et de boutures préparées et conditionnées par les soins de l’Association des Amis de Mongenan sont naturellement gratuites.

Renseignements : Château de Mongenan au 05.56.67.18.11.