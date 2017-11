La gendarmerie de la Gironde lance un appel à témoins sur sa page Facebook pour la disparition inquiétante d’une mineure.

Depuis le 5 novembre vers 17h, Iness Duplasso a quitté son domicile de Saint-Yzan-de-Soudiac et elle n’a plus donné de nouvelles depuis. « Son téléphone portable est éteint », précise la gendarmerie.

L’adolescente est âgée de 14 ans, de corpulence mince mesure 1,63 m, est brune avec les cheveux très longs et les yeux marrons.

Elle était vêtue au moment de son départ d’un jean bleu, d’un tee-shirt et d’une veste de type doudoune de couleur noire.

►Toute personne pouvant aider à la recherche de la jeune fille peut contacter la brigade de gendarmerie de Saint-Savin au 05.57.94.09.50.