« La transformation, c’est le fil rouge de ma vie ». Lorsqu’il parle de son parcours, Didier Bordes en parle avec enthousiasme. Le chef traverse les décennies et nous raconte ses débuts mais aussi ses passions.

Transformation et dégustation

Tout a commencé très jeune pour Didier Bordes. « À cinq ans, je faisais ma première réalisation pâtissière. Cela me plaisait ce côté transformation du produit avec la dégustation après ». Une décennie plus tard, l’envie ne l’a pas lâché, si ce n’est qu’il décide de travailler dans tous les métiers autour de l’hôtellerie et de la restauration. « J’avais besoin de tout découvrir, un sentiment de nécessité pour tout maîtriser ». Apprenti puis serveur, traiteur… Didier Bordes a de nombreuses cordes à son arc.

Le rugby peut se transposer dans la vie

Avec la transmission du savoir-faire, il en a rajouté une nouvelle. « J’avais envie de transmettre mon savoir à travers l’éducation aux enfants mais aussi aux ouvriers de l’atelier ». Ces ouvriers, ce sont avec eux que Didier Bordes travaille quotidiennement. Devenu éducateur technique spécialisé avant l’ouverture du restaurant, il y a trouvé sa place. « Ce qui m’a plu, c’est d’adapter la transmission car chaque personne a des difficultés différentes comme des problèmes de lecture ou au niveau spatio-temporel ou relationnel ». Et le chef poursuivra en accompagnant le projet des Quat’Sauces avec une double casquette à la fois pédagogique et commerciale.

Les valeurs du rugby

En dehors du restaurant, Didier Bordes est un passionné de sport, en particulier de rugby. « Le rugby peut se transposer dans la vie avec l’esprit d’équipe, de s’accrocher quand les choses ne vont pas bien. Il y a aussi la capacité à déguster les bons moments, l’humilité et la force de caractère ».

C’est à 6 ans qu’il touche son premier ballon ovale avant de raccrocher les crampons, à 52 ans. Souhaitant rendre au rugby « ce qu’il m’a donné », Didier Bordes s’est impliqué avec le Rugby Club de Virazeil dans lequel il est vice-président.

Ainsi, le Réolais transmet, que ça soit dans son sport ou au travail. Et si éducateur n’était pas le tracé qu’il pensait choisir lorsqu’il a commencé, cela l’a amené à se remettre en question sur sa manière de travailler. « Ce travail m’a beaucoup apporté. En plus, je n’aime pas le travail répétitif, tout comme je ne bafoue pas les fondamentaux car j’aime trop ce métier ».

Malgré les travaux sur l’ensemble de la rue du Général Leclerc, le restaurant des Quat’Sauces reste ouvert du mardi au samedi pour le service du midi, uniquement. À noter que le lieu de restauration, géré par l’association Alterne, fait aussi traiteur, avec un menu amené directement par le personnel.