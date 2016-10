Gradignan Didier Bayle : "Il faut nous laisser du temps"

Battus par Labouheyre et à Roquefort lors des deux premières journées de championnat, les Gradignanais reçoivent l’ogre gujanais dimanche avant de se déplacer à Castillon. Didier Bayle, le coach des avants, n’est pour autant pas inquiet.

Didier, votre équipe pourrait bien se retrouver sans victoire après quatre journées…

“Elle pourrait en effet compte tenu de la difficulté du calendrier lors des quatre premières journées et c’est une hypothèse que nous avons abordé bien sûr. Mais l’objectif est de prendre des points dès dimanche face à Gujan. Nous connaissons la valeur de cette équipe mais c’est un challenge que nous sommes bien décidés à relever.”

“Nous avons un mois de retard”

Ce tout début de saison en demi-teinte vous surprend ?

“Les résultats sont décevants mais il faut nous laisser du temps. Nous avons un mois de retard en fait, compte tenu de l’ensemble des nouveautés qu’il faut intégrer, notamment le projet de jeu. On ne méritait pas forcément de perdre face à Labouheyre et à Roquefort il y a eu des choses intéressantes. De plus, nous avons malgré tout pris un point de bonus chaque fois. Ce n’est pas suffisant bien sûr mais ces points peuvent compter au final.”

Il n’y a donc pas lieu d’être inquiet ?

“Sincèrement, non. Nous avons tout pour faire du bon travail et les hommes pour l’exécuter. Il faut juste trouver les bons réglages, les bonnes formules pour arriver à un régime de croisière optimal. Nous avons les joueurs pour réaliser cela et c’est juste d’un peu de temps dont nous avons manqué, uniquement. Nous avons largement les moyens d’atteindre nos objectifs, c’est-à-dire de regarder vers la première moitié du tableau, et nous allons tout mettre en œuvre pour cela.”