La Réole [DIAPORAMA & VIDEO] La CGT s'invite au salon de la Silver économie

Annoncé il y a plusieurs jours, la manifestation départementale, organisée par la l’Union Départementale de la CGT en Gironde, s’est bien déroulée sur le parking de la mairie de La Réole. Plusieurs autres syndicats ont répondu à l’appel de la CGT comme Force Ouvrière ou encore la Fédération Syndicale Unitaire. Au total, c’est quasiment une centaine de personnes qui s’est rassemblée près de la mairie où a eu lieu le salon de la Silver économie jeudi 29 et vendredi 30 septembre.

Durant la manifestation, plusieurs discours se sont succédé dénonçant la dégradation des conditions de travail et de la qualité des soins, en particulier du site de La Réole du Centre Hospitalier Sud-Gironde. Les pensions de retraite ont aussi été évoqué, tout comme le salon, vu comme “la cerise sur le gâteau”. “Le sort des retraités est terrible. Le coût de la vie augmente, les loyers aussi. Le retraité ne peut plus bien vivre” s’est exclamée Françoise, manifestante retraitée.

Du côté de Delphine et Angel, salariés à l’EHPAD de Langon, c’est la dégradation de ces conditions de travail et d’accueil qui les ont fait venir jusqu’à La Réole. “Cela fait 20 ans que je travaille à la maison de retraite. Le seul mot d’ordre, c’est l’économie. On nous demande de faire plus avec moins !” s’insurge Delphine. Angel ajoute : “Les conditions s’aggravent. On se pose des questions, on en souffre”.

Discussions avec les élus

Après avoir investi le parking, les manifestants sont allés directement au salon, situé à quelques mètres. Ils y ont trouvé le maire de La Réole, Bruno Marty, mais aussi Solange Ménival, présidente du Pays Haut Entre Deux Mers et Bernard Castagnet, conseiller départemental et vice-président de la Communauté de Communes du Réolais en Sud-Gironde. Dans le bureau du conseil municipal, les manifestants ont pu expliquer leurs démarches tout en demandant des réponses à leurs questions.

La discussion a duré entre les deux parties, tantôt constructif, tantôt sous forme de dialogue de sourds. Si les élus parlent de malentendu par rapport au salon, ils ont bien expliqué qu’ils comprenaient les revendications des mouvements syndicaux, d’où l’importance du salon qui permettra, selon eux, d’innover dans plusieurs domaines primordiaux.

