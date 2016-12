Paul Trouillot s’est imposé à Paris. Le Réolais a été lauréat d’or aux victoires nationales du paysage début décembre avec son entreprise Trouillot et Hermel dans la catégorie Aménagement de quartier. Il s’agit d’une consécration pour le natif de la cité millénaire qui avait déjà gagné l’argent il y a deux ans mais dans une autre catégorie qu’il affectionne tout autant : espace à dominance naturelle.

Un lieu de vie de neuf hectares

« Quand on gagne l’argent, on veut chercher l’or » affirme le paysagiste qui est forcément « très content » de ce résultat. Pourtant, il ne pensait pas décrocher le graal. « Il y avait dix projets d’envergure. Sur le moment, on s’est dit que cela allait être difficile de gagner l’or ». Le Réolais présentait un projet de parc habité appelé les Sècheries, à Bègles, ville dans laquelle il a concrétisé plusieurs dossiers. Sur neuf hectares, 350 logements ont été pensés dont un habitat participatif.

Sa candidature a été choisie selon des critères stricts comme l’esthétisme, la valorisation du cadre de vie, le respect des règles de l’art et le développement durable. Le paysagiste a aussi changé le visage de La Réole en rénovant la rue Numa Ducros et le jardin du château des Quat’Sos. « C’est une grande satisfaction, j’étais au lycée Jean Renou » se rappelle-t-il avant d’ajouter. « C’est une commune qui me tient à cœur. Elle est considérée comme une belle endormie mais il y a un bel élan. ».

Il va d’ailleurs candidater à propos de l’appel d’offres concernant le projet d’ascenseur urbain. Quant au concours, il faudra attendre deux ans pour la prochaine édition. L’occasion de se confronter, une nouvelle fois, aux pointures nationales du paysage. En attendant, Paul Trouillot se consacre à d’autres projets dans toute la région Nouvelle Aquitaine avec son entreprise, un rayonnement territorial qui n’est pas étranger à ses réussites nationales.

