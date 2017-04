Pour apporter des touches de nature et de verdure sur les places et les rond-points de la ville, le service des espaces verts a repris une première phase de plantations d’arbres pour ce premier semestre.

25 arbres déjà plantés

25 arbres ont déjà été plantés et plus de 3.000 végétaux (arbustes, graminées, fleurs annuelles), dont 14 arbres et des arbustes en renouvellement au parc des Vergers ; et aussi au square Pierre Jujean, carrefour du Couloumey (poiriers), carrefour de Comberlin (deux arbres, 330 arbustes et plantes) ; au patio des nouveaux vestiaires…

Une centaine d’arbres doivent être plantés au cours de l’année.

Ces plantations se poursuivront également à la période automnale

« Ces plantations de mars-avril se poursuivront également à la période automnale », précise Valérie Téchené, responsable des espaces verts. « Il faut également assurer l’arrosage, l’entretien et la pérennité des arbres plantés les précédentes années. »

En 2016, 90 arbres ont été plantés et 4.770 arbustes et graminées.

L’esprit du bois de Blanche Neige

« C’est une volonté municipale dans le cadre d’un plan pluriannuel, détaille Jérôme Guillem, adjoint au maire chargé de l’Environnement et de l’Habitat. Ces réalisations sont faites en régie par les employés municipaux. Des typologies de plantes sont ainsi choisies afin d’apporter une identité sur certains ronds-points par exemple. »

À Blanche Neige, un complément d’arbres (chêne vert, érable platane, frêne, pin parasol, hêtre, frêne à fleurs…) est effectué pour rester dans l’esprit du bois. « Il y a un travail en amont avec les agents des espaces verts qui sont spécialistes et force de proposition ».

L’adjoint rappelle que la municipalité a voté en 2014 une charte : un arbre coupé = deux arbres replantés. « Et on s’y tient ! »

Cliquez sur l'image pour l'agrandir