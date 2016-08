Saint-Macaire [DIAPORAMA] Un succès mérité pour la Journée médiévale

Malgré la canicule, le public, souvent costumé, est venu en plus grand nombre que l’an dernier à la Journée Médiévale organisée à Saint-Macaire. En témoignent les 360 repas servis au traditionnel banquet du soir sans compter les assiettes servies à la taverne qui n’a pas désempli.

A la façon des divertissements au Moyen-Age, animations et déambulations se sont succédés avec la participation de musiciens, acrobates, contorsionnistes, jongleurs, saynètes etc. avant le magnifique spectacle de feu qui a illuminé la place Mercadiou remplie d’une foule émerveillée, sous la houlette de Chris le saltimbanque.

Cette fête ne pourrait avoir lieu sans le dévouement fidèle des 75 bénévoles présents avant, pendant et après, une équipe motivée, dynamique dont la récompense est de satisfaire au mieux un public qui une fois de plus n’a pas été déçu.

Le constat des organisateurs est positif : « Une belle journée que nous désirons améliorer encore au fil des ans et toujours gratuite, familiale et conviviale et pour ce faire nous continuerons à la recentrer sur la place du Mercadiou et sur une journée. Si des bénévoles veulent rejoindre notre équipe nous les accueillerons avec plaisir ».

Martine Brigot