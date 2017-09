Comme l’an dernier, les Vendanges de l’Espoir ont tenu leurs promesses. En termes de solidarité, au château la Grave Béchade, à Baleyssagues, vendredi 8 septembre, mais aussi pour le show qui s’annonçait grandiose le lendemain sur le terrain de football de Monségur. Les stars des années 80 ont encore une fois chanté les plus grands tubes qui ont existé durant cette décennie devant un public fan et nostalgique.

D’ailleurs, en préambule du concert, le public a pu découvrir l’impact d’un billet acheté puisque grâce au concert de l’an dernier, ce sont 24.000€ qui ont été remis au centre pour enfants et adolescents polyhandicapés de La Réole. Et malgré un temps plus ou moins capricieux, le terrain de football du Sporting Club Monségurais était très bien garni. Retour en photos sur la journée du vendredi dans le Lot-et-Garonne, sur la séance de dédicaces qui a rythmé le lendemain ainsi que le début de la soirée avec le concert.

