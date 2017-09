Dans le prieuré des Bénédictins, samedi, la langue la plus parlée n’était pas le français. Bien au contraire, c’est la belle langue italienne qui résonnait dans les couloirs de la mairie, ainsi que dans le cloître. Il faut dire que les stands étaient nombreux pour cette première édition de Fest’Italie. En particulier des villes voisines, sur un périmètre allant d’Agen à Bordeaux, qui sont venues partager les expériences de leurs jumelages respectifs.

Et ce n’est pas tout. Après un concert Ultimo Cielo à la Manufacture, la veille, c’est la parade vénitienne qui a attiré l’attention des visiteurs et de leurs appareils photos. De leurs côtés, les Italiens des différents jumelages ont pu profiter d’une visite guidée par Raymond Vallier avec une traductrice. Et c’est un repas, en soirée, qui a clôturé cette belle fête.

Si vous n’avez pas eu l’occasion d’aller au prieuré, découvrez le diaporama du samedi après-midi, comme si vous y étiez.

Cliquez sur l'image pour l'agrandir