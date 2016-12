Après un travail de gros œuvre bientôt terminé, la chauffagerie et la tuyauterie commencent à être installées avant que le sol ne soit attaqué. Financés à 20 % par la communauté de communes du Réolais en Sud Gironde, les travaux de la médiathèque intercommunale avoisinent le million d’euros hors taxes et sont subventionnés à 80 % par l’État, la DRAC, le département et la région. Ils devraient prendre fin en mars 2017.

La vieille pierre n’aura jamais été si moderne

Le sol sera en béton ciré et sur les murs seront posés du bardage bois. Ces deux éléments vont aller de pair avec les voûtes datant du XIIIème siècle. Chaque espace (travail, pôle enfance, salle d’animation etc.) sera délimité par les voûtes et un éclairage intérieur au sol -complété par un éclairage en hauteur et extérieur- va permettre de mettre en avant cette architecture très bien conservée. Ce qui représente un sacré défi : faire de cette vieille pierre un lieu moderne et attrayant.

À l’extérieur, 15 alcôves en métal vont être installées pour uniformiser le rez-de-jardin appartenant à la mairie. Cette dernière va aménager ce rez-de-jardin avec le projet d’ascenseur liant les quais à la mairie. Après la fin des travaux, le mobilier sera mis en place avant la numérisation des documents. Un travail de longue haleine, étant donné que la médiathèque intercommunale proposera pas moins de 16.000 documents.

L’annonce de la construction d’une nouvelle médiathèque à quelques kilomètres de celle de Gironde-sur-Dropt a fait jaser. Pourtant, les deux établissements seront complémentaires. « Il s’agira d’une offre différente et en complément avec la médiathèque de Gironde-sur-Dropt. Tout sera numérisé et centralisé avec le même logiciel de prêt et le même fond documentaire » explique Thibaut De Tastes, directeur général des services de la Cdc du Réolais en Sud Gironde.

« Nous voulons casser l’image de la bibliothèque »

Sur le long terme, la Cdc veut créer un réseau intercommunal des bibliothèques et médiathèques. Par exemple, un usager pourra louer un ouvrage dans une bibliothèque et le rendre dans une autre. « Nous voulons donner accès à la culture et casser l’image de la bibliothèque » ajoute Fatiha Habaiel, chargée de Mission Lecture Publique auprès de la Cdc. Faire des bibliothèques des lieux de vie sur le territoire, en somme.

Les espaces pourront aussi être mis à disposition aux acteurs culturels mais aussi aux scolaires avec le lycée Jean Renou à quelques dizaines de mètres afin de créer de la cohésion et du lien social entre les générations.

Cliquez sur l'image pour l'agrandir