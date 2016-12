Quand on entre dans la maison de Monique et Yves Pierre à Béguey, c’est tout un univers qui vous saute aux yeux, comme une immense salle de jeux, installée au rez-de-chaussée. C’est ici qu’Yves Pierre passe son temps depuis qu’il a pris sa retraite, il y a 24 ans. L’ancien ferronnier d’art, second prix départemental des métiers d’art, est intarissable lorsqu’il s’agit de dévoiler quelques-unes des pièces.

Hommage à la marine

Les lieux sont couverts d’objets, des murs au plafond. Cela passe par les modèles réduits de poupées, de potiches, de motos et voitures, des bouteilles de toutes sortes, environ 1.700 pièces, 800 briquets, les assiettes décorées qui permettraient d’accueillir plus de 450 convives, 500 couvercles de boîtes de fromage, une armée fleurie des nains de jardins… Puis, les bateaux, la grande passion d’Yves. Il avoue « n’en avoir pourtant jamais pris », si ce n’est pour « accomplir ses obligations militaires en Tunisie, puis en Algérie ». C’est une flotte d’embarcations qui se présente à vous, du Galion au Chalutier, en passant par un cinq mâts, jusqu’à la Péniche Garonne et l’Astrolabe Le Superbe. Sa dernière réalisation, à peine achevée, après trois ans d’un travail laborieux est l’Amerigo Vespucci. Il va attaquer bientôt le porte-avion Charles de Gaulle dont la coque en bois est déjà prête.

11.000h de travail

En tout, ce sont une cinquantaine de maquettes fidèles et une quarantaine de puzzles, qui rendent hommage à l’histoire de la marine à voile ou à moteur. Le clou de l’exposition : un bateau de 3,156 mètres de long reproduit en deux exemplaires. Pour réaliser le paquebot France, en bois de sapin et laiton, comptez environ 11.000 heures de travail avant de pouvoir hisser les couleurs. Yves Pierre a aussi réalisé un second paquebot aux mêmes proportions pour établir la comparaison entre deux époques qui virent ce bateau légendaire se transformer en Norway. Il s’illumine par endroits. On pénètre dans les salles de restaurants, les bars, les cabines, le terrain de tennis ou la piscine. Les croi y sont représentés, peints à la main par Maître Pierre qui, non content de confectionner de minuscules objets, reproduisant à l’identique les moindres détails, s’attache aussi à donner vie à des personnages dont certains s’adonnent au ball-trap à partir du pont supérieur.

Et depuis 61 ans, Monique l’accompagne, l’encourage et l’admire, dans ce travail quotidien et « sans aucune dispute ».

Plusieurs musées en un seul lieu vous attendent. Yves Pierre assure la visite guidée gratuite.

Éric Boulanger

Contact : 05.56.62.96.63. Adresse : 6, rue de l’Église à Béguey.