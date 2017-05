Cliquez sur l'image pour l'agrandir

Personne ne les attendait à ce niveau-là. Même eux. Les Bugs 7 ont épaté la galerie lors du Agen Garonne Rugby Seven, ce 25 mai 2017, en gagnant tous leurs matchs dont la finale face aux Pompiers de Paris (24-21). Pour leur premier tournoi, les Bugs ont fait forte impression dès les phases de poule, avec des succès face aux Teckels 7 Montauban, face aux Wolves 7 Mont-de-Marsan et face aux Gascogne Seven, les finalistes de 2016, qui comptaient dans leurs rangs l’international tricolore Damien Cler. Ils ont d’ailleurs battu ces derniers aussi en demi-finale.

Branden Holder, meilleur joueur du tournoi

Avec l’apport de quatre espoirs agenais (Branden Holder, Hugo Verdu, Jessy Jegerlehner et Florian Lanave), les Langonnais ont prouvé qu’ils n’étaient pas présents pour faire de la figuration. “On a été bon en communication pour lancer l’association, dit Lucas Faga-Cransac, le président de l’association. Il fallait prouver qu’on pouvait l’être aussi sur le terrain.” Coachés par Hugo Auzou et Thibault Laveau, les Bugs forment un bon groupe avec quelques habitués du seven, comme Jordan Beaulavon qui a joué en équipe de France développement ou Jérémy Eymard qui a déjà joué avec les Free Sevens, et des quinzistes comme Luther Dalbin ou Romain Raillard qui se révèlent à sept. Mais la grosse révélation de la journée aura été sans nul doute le Sud-Africain Branden Holder (photo ci-dessous), espoir au SU Agen, qui a traversé le terrain à de multiples reprises durant le tournoi grâce à sa puissance et sa pointe de vitesse.

Classement masculin