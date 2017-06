Cliquez sur l'image pour l'agrandir

L’ouverture de la saison estivale du château de Cazeneuve a donné l’occasion de montrer au public les travaux réalisés cet hiver, tant dans le château, que dans le magnifique parc de Cazeneuve.

Au menu des réjouissances, et outre l’ouverture au public de quatre nouvelles pièces dédiées à la nature, les visiteurs ont pu admirer la nouvelle salle de projection de 60 places, avec un film commenté sur la vallée du Ciron à l’origine des Grands vins de Sauternes, mais aussi l’exposition unique d’animaux de la région mis en scène dans un cadre magique.

À Cazeneuve, vous pourrez aussi visiter et découvrir les appartements royaux entièrement meublés et décorés d’un très beau mobilier d’époque, les grandes caves médiévales souterraines où vieillissent de prestigieux vins de Bordeaux, les grottes troglodytes sous le château, la prison, le chemin de ronde, la nymphée, la boulangerie et les expositions.

Vous pourrez également vous promener dans le grand parc arboré (classé Monument Historique et Natura 2000) le long des gorges du Ciron, les vestiges de la vieille ville médiévale, les promenades, la grotte de la reine, le plan d’eau avec son moulin, son lavoir, son île aux oiseaux et la bambouseraie géante sur les traces de la reine Margot.