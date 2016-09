Saint-André-du-Bois [DIAPORAMA] Le château Malromé labellisé maison des Illustres

Cliquez sur l'image pour l'agrandir

Le 7 octobre, le château Malromé sera promu au titre du label Maison des illustres, attribué par le ministère de la culture, en hommage au peintre Henri de Toulouse-Lautrec.

Le label Maison des Illustres permet d’identifier les lieux dont la vocation est de transmettre la mémoire de personnalités culturelles ou artistiques qui les ont habités. Il est attribué aux maisons qui ouvrent leurs portes aux visiteurs plus de 40 jours par an et qui garantissent un programme culturel de qualité.

Des critères que “le château de Malromé, par son histoire liée au peintre et par son contenu, remplit parfaitement” assure M. Sibers au nom de la direction régionale des affaires culturelles Nouvelle Aquitaine. “C’est avec plaisir et fierté que nous saluons l’entrée du château Malromé dans le label. il est la septième Maison des Illustres en Aquitaine”.

Le Sud-Gironde abrite deux autres Maisons des Illustres : Malagar, en référence à François Mauriac, et le château de La Brède, en hommage à Montesquieu.