À l’occasion de la 20e édition des journées gourmandes « Loupiac et foie gras », les visiteurs sont venus nombreux dans les châteaux et fermes participants les 26 et 27 novembre.

Samedi, cinq chefs aquitains ont proposé des mets savoureux à bord de deux bateaux : le Marco Polo et la péniche Burdigala, amarrés au ponton de Cadillac.

Cliquez sur l'image pour l'agrandir