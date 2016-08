Bazas [VIDEO + DIAPORAMA] La parade des vieilles voitures

Avec plus de 700 véhicules anciens accueillis et plus de 15.000 personnes qui sont venues admirer ces belles dames et flâner sur la brocante, la troisième édition du salon du Rétro Mobil Club est une vraie réussite.

Les mots du président du Rétro Mobile club :

Vous découvrez des trésors automobiles dans les rues de Bazas, de la voiture populaire à la voiture d’exception. Rêver, s’extasier, photographier, échanger sont les maîtres mots de cette 3e édition. Tout cela n’aurait pas été possible sans le maire de Bazas et les services techniques de la mairie. Un grand merci à Olivier Boissavy sans qui cette manifestation n’aurait peut-être jamais vu le jour.

