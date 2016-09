Cadillac [DIAPORAMA] La Connétablie de Guyenne célèbre ses ambassadeurs

Jean Médeville, président de Cadillac Côtes de Bordeaux, et les membres de la Confrérie de la Connétablie de Guyenne de Cadillac Côtes de Bordeaux, présidée par le Grand Maïtre François Gabillaud, se sont réunis à la Maison des Vins de Cadillac pour une cérémonie d’intronisations. Elle était accompagnée par la trompe de chasse de « Moustache » des Veneurs d’Épernon.

Il y eut tout d’abord la remise des prix du Concours de vitrines. Les commerçants et artisans furent récompensés pour leur participation à cette animation organisée par la Maison des Vins.

Ainsi, les boucheries Bee et Martin, le Paradis des Fleurs, l’Office de Tourisme, Cady Young et Jo’ly Cuir Boutique se partageaient les lots, laissant aux Etablissements Cardon la palme de la plus belle décoration.

Suivirent les intronisations par les membres de cette illustre confrérie bien décidés à ranimer la flamme de cette honorable institution dont la création remonte à 1152. Cooptés par leurs pairs, les Connétables sont gardiens des traditions de qualité et d’authenticité.

À l’Assemblée Nationale

Sur ces valeurs, ils désignent des personnalités dignes de devenir les ambassadeurs des vins de Cadillac Côtes de Bordeaux.

Quelques personnalités étaient ainsi conviées pour revêtir la cape de la Connétablie de Guyenne, dont certaines, bien connues dans la région.

Il s’agissait de recevoir au sein de la confrérie, Marie Dardenne (présidente de Decanter Tour), Benjamin Bardel (journaliste), Bruce Jackson (propriétaire du Château Les Conseillans), Vincent-Pierre Malfré (chargé de mission, filière vitivinicole au Conseil régional), Martine Faure (députée de Gironde) ainsi que le directeur général du Château Grand Mouëys.

À noter la demande acceptée par Martine Faure d’organiser au sein de l’Assemblée Nationale une dégustation destinée à présenter et promouvoir les vins de Cadillac. La soirée s’est poursuivie par un dîner de gala au Château Biac à Langoiran.

Éric Boulanger

Cliquez sur l'image pour l'agrandir