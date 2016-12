Le 19 mai dernier, nous vous avions présenté la villa bleue arcachonnaise au n°3 de la rue Pasteur, la villa « Paulette, Huguette ». En face d’elle, au n°6, il y a sa « soeur jumelle » qui date aussi de 1930, inspirée des villas de la Ville d’Hiver d’Arcachon.

Jeu rouge et blanc

Un pignon en demi-lune la différencie cependant, ainsi qu’une annexe aménagée plus tard.

Ici les briques rouges ont été repeintes en blanc mais on retrouve le jeu rouge et blanc avec la porte d’entrée et les grilles extérieures (similaires, de couleur rouge). On retrouve aussi à l’intérieur les carreaux en ciment aux formes géométriques.

Cliquez sur l'image pour l'agrandir