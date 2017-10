[Diaporama & sondage] Et si les Radofolies revenaient ?

Les nostalgiques n’ont rien oublié de ces rendez-vous. “Il nous tardait toujours la fin du mois d’août pour y participer“, lâche Rémy, un habitué de ces joutes nautiques placées sous le signe de la franche camaraderie. Durant près de vingt ans, les Radofolies ont attiré des milliers de personnes, aussi bien sur les rivages que sur les flots. Durant deux jours, cette manifestation proposait aux participants de rallier Marmande (où était donné le départ) à La Réole. Des étapes gourmandes et festives étaient souvent organisées du côté de Couthures-sur-Garonne et de Meilhan-sur-Garonne.

Des embarcations loufoques

Ces deux jours constituaient le point d’orgue d’une année où les équipes se retrouvaient régulièrement pour fabriquer leurs radeaux. “Il fallait preuve d’originalité pour se démarquer de ses voisins“, souligne-t-il avec le sourire. Des soirées et des journées passées à poncer, assembler le radeau puis le coup de peinture final.

Haut en formes et en couleurs, les radeaux voguaient sur les flots. Près d’une centaine lors des années fastes. Et en musique pour une ambiance encore plus folle. Les participants, avec leur gilet de sauvetage, n’ont pas manqué de déclencher de jolis éclats de rire chez les spectateurs. Chutes en tous genres et têtes piquées dans la Garonne ont égayé ces balades nautiques et champêtres.

Une association a œuvré à la réussite de cette manifestation soutenue également par les municipalités de l’époque. Christian Clémençon, côté gironde, et Titou Person, côté lot-et-garonnais) et de nombreux bénévoles se sont mobilisés sans faille pour la réussite de ces Radofolies.

Les souvenirs restent

Puis, la manifestation a périclité. Au grand dam de nombreux participants. Il est vrai que les radeaux étaient moins nombreux mais les souvenirs étaient aussi intenses.

Au fil des années, les souvenirs sont restés. Par ci, par là, certains ont lancé sur internet des sollicitations pour motiver certains courageux à relancer ce rendez-vous d’exception.

Et vous, quel est votre avis sur le sujet ? Faut-il relancer les Radofolies ? Donnez votre avis et faites-nous partager vos meilleurs souvenirs.

