Une vingtaine de musiciens est réunie ce mercredi soir dans l’annexe de l’école de musique du Sud-Gironde, rue du Marché. Ils répètent un traditionnel yiddish. Un flûtiste, musicien amateur extérieur, est chargé de donner la note. À la baguette, le professeur d’accordéon Jean-Philippe Grosheitsch.

L’orchestre est également ouvert aux musiciens extérieurs qui voudraient avoir une pratique collective

La direction est collégiale avec également Alice Rennesson (professeur de violoncelle, elle joue ce soir-là aux côtés des jeunes instrumentistes), Olivier Fargeon, professeur de guitare, le violoniste Didier Olivier. Ce sont les premières répétitions du grand orchestre du Sud-Gironde que l’école de musique vient de créer.

Répétitions le mercredi soir

Elles ont lieu le mercredi de 17h30 à 19h et sont ouvertes aux enfants et adultes ayant au moins trois ans de pratique instrumentale. « L’orchestre est également ouvert aux musiciens extérieurs qui voudraient avoir une pratique collective », précise le directeur Yan Corneau. Car l’école de musique intercommunale du Sud-Gironde qui réunit plus de 350 élèves de Langon à Préchac, en passant par Noaillan et St-Symphorien, possède une grande diversité d’instrumentistes. « Ils jouent en ateliers. Comme nous avons une montée en puissance du nombre d’élèves, nous souhaitons avoir un ensemble plus important permettant d’aborder un répertoire différent (classique, musiques du monde, trad, jazz, variété. »

L’orchestre est ainsi un élément moteur de l’école pour ceux qui savent jouer et pour proposer des concerts sur tout le territoire. Il se produira le 15 février prochain sur la scène des Carmes, puis le 10 juin à Mazères.

Répétitions le mercredi de 17h30 à 19h au centre culturel des Carmes. Contacts : 06.47.39.12.48. Site : cdcsudgironde.fr





