Marmande [DIAPORAMA] Au lycée, la section rugby passe à l'action

Portée sur les fonts baptismaux, la section sportive rugby a été arrosée pour son lancement officiel. Sur une pelouse tendre et sous la pluie, si discrète ces dernières semaines, les élèves de la seconde à la terminale (23 éléments dont quelques filles) du lycée Val de Garonne ont participé effectivement à la première séance. Michel Majesté et Frédéric Gobato, éducateurs diplômés à l’USM, ont pris les affaires en main, ce mercredi, sur le terrain annexe aux installations municipales. Cette activité sportive, dispensée à raison de 4 heures hebdomadaires (3 heures de pratique et 1 h de musculation) vient en complément sur l’emploi du temps.

Au sein de l’établissement, Sandrine Paulin, professeur d’EPS, est l’enseignant référent auprès de la direction de l’établissement. Durant l’année scolaire, une équipe du lycée sera engagée dans le championnat UNSS Excellence.

