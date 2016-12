À l’initiative de l’Office de Tourisme et de l’association des commerçants UCACB, le marché de Noël de Cadillac qui s’est déroulé le week-end dernier aura été l’occasion de proposer des animations pour les enfants, autour de la halle, et de nombreuses rencontres conviviales entre des artisans. Des créateurs, producteurs de produits régionaux et artistes sont venus à la rencontre des visiteurs.

Le Jeu de la Phrase Mystère

Les semaines commerciales se poursuivent avec l’UCACB jusqu’au 7 janvier. Bonne nouvelle ! Ce samedi 24 décembre, le Père Noël sera présent sous la halle de Cadillac.

Les adultes peuvent jouer au Jeu de la Phrase Mystère: découvrez les lettres cachées dans les vitrines des commerçants participants pour reconstruire la phase mystère.

Plus de 2.500€ de cadeaux sont à gagner dont 1.500€ en bons d’achat (jambon, corbeilles de fruits, vins, fleurs).

Pour participer, il faut remplir le bulletin chez les commerçants participants.

Le tirage au sort sera effectué le samedi 14 janvier à 12h30 sous la halle.

