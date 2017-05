Pour la première fois, le centre culturel des Carmes à Langon présente une exposition de céramique.

« C’est un coup de cœur », déclare enthousiaste l’adjointe à la culture Chantal Fauché. « Et c’est une salle de rêve pour nous ! », ajoute l’artiste Valérie Blaize. «Nous avons fait 50 heures d’installation, des allers-retours, le bilan carbone n’est pas top !»

Elle travaille dans son atelier de Croignon et lui, Jean-François Bourlard, a un atelier à Sadirac. Il affectionne le travail de la matière, « elle aime le graphisme », dit-il.

Un œuf géant digne du film « Alien »

Dans cette expo commune aux Carmes, ils mêlent leurs oeuvres respectives et leurs créations en duo : jarres graphiques, tableaux à quatre mains et «Immersion», réalisée in situ et cachée derrière un voile coloré. On y croise un œuf géant digne du film « Alien », des créatures étranges, un jardin ou un cauchemar… Les assiettes de Valérie dialoguent avec les monochromes de Jean-François.

Une vidéo permet de découvrir le travail de la matière que réalise dans son atelier Jean-François Bourlard. Les visiteurs peuvent repartir avec un petit cadeau, un tesson de céramique provenant de l’atelier..

« C’est ici comme une photo de famille, un repas champêtre. Alors bienvenue chez les Blaize-Bourlard ! », lance Valérie.

Expo salle George Sand au centre culturel des Carmes à Langon, jusqu’au 17 juin. Horaires d’ouverture : le mardi, jeudi et samedi de 14h30 à 18h, le mercredi et vendredi de 10h à 12h et de 14h30 à 18h et le premier dimanche de l’exposition de 15h à 18h. Entrée libre.



