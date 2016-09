Clairac Développer l’école de rugby

L’objectif est simple : faire connaître l’école de rugby à 13 du club clairacais et la développer. Une école qui reprend ses activités ce samedi 10 septembre à partir de 14h30, au stade.

Pour les entraînements, pas de changements par rapport à l’an dernier, de 14h30 à 15h30 pour les premiers pas ; de 14h30 à 16h pour les autres. Pour clore ces moments dans la convivialité et souder le groupe, un goûter est offert aux enfants à l’issue des séances.

Cette année, du changement dans l’organisation de l’école de rugby a été effectuée avec, désormais à sa tête, Aurélie Delcoustal. Après avoir joué dans l’équipe féminine et ayant son fils à l’école de rugby, elle a naturellement eu envie de s’impliquer dans la vie du club.

Tout comme son mari Benoît, entraîneur des U9, après avoir joué lui aussi, à 15 en majeure partie. Nelly Puisais et Emilie Bayle encadreront les premiers pas (U7) et Renaud Vermande les U11. Cette année, l’effectif (de 32 enfants tout de même, soit près de la moitié des licenciés du club) n’a pas permis de former une équipe de benjamins.

Pour autant, des pistes sont explorées afin de pallier ce manque. Comme chaque année, les équipes seront engagées dans les différents tournois de la région, « ils font pas mal de plateaux, mais le but, c’est avant tout qu’ils se fassent plaisir, qu’ils prennent goût à la balle ovale » explique Aurélie Delcoustal. Et pour susciter des vocations, des flyers seront distribués à l’école, « avec Nelly, qui est également animatrice, on va essayer de mettre en place des interventions à l’école pour leur faire découvrir le ballon ovale ».

Ainsi les faire entrer peu à peu au club et renforcer l’effectif. Avec cette implication, le couple souhaite « redonner un peu de vie à ce club-là » et cela passera également par des animations, « on a quelques idées pour instaurer des rendez-vous festifs »… En attendant, rendez-vous samedi à partir de 14h30 au stade.

Renseignements : 06.29.72.30.19.