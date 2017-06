La première édition du Vétathlon de Preignac en 2016 a été parfaitement réussie et remportée par Adrien Latestère.

Régis Capdarest et son équipe organisent la seconde édition qui se déroulera le samedi 10 juin à Preignac. Départ à 17h.

C’est une épreuve ouverte à tous, licenciés ou non licenciés (avec présentation d’un certificat médical de non contre indication à la compétition sportive), en solo ou en duo.

Course à pied et VTT

Le terrain est adapté à la pratique des deux disciplines (course à pied et VTT). Au programme : 7,5km course à pied, 19km VTT, 1,5km course à pied.

Il y a 80 places en solo et 50 places en équipe.

Attention, la participation étant volontairement limitée, l’an dernier certains étaient restés sur la touche…

Les inscriptions se font au préalable par courrier jusqu’au 8 juin à l’adresse suivante : 2e Vétathlon de Preignac, 33210 Mairie de Preignac ou directement sur le site : www.preignac.fr

Aucune inscription ne sera prise sur place.