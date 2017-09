Cliquez sur l'image pour l'agrandir

Grégory Mira, d’Agen, Julien Quillien et Sandy Cordier, de Marmande, sont les trois Lot-et-Garonnais de la Croix-Rouge qui partent en renfort des effectifs déployés sur l’île St-Martin depuis le passage de l’ouragan dévastateur Irma. Grégory et Julien sont déjà partis. Sandy Cordier, par ailleurs présidente de l’unité marmandaise de la Croix-Rouge, les rejoindra demain. Ils seront engagés sur une période de dix jours pour des missions de distribution de denrées alimentaires, de kits d’hygiène, kits familles, seront chargés de l’organisation et de la distribution d’eau, d’assurer une présence réconfortante auprès des populations démunies et de mettre en place un centre d’accueil des impliqués à l’aéroport de Marigot.