Troisième cause de mortalité, première cause de handicap acquis chez l’adulte, l’accident vasculaire cérébral (AVC) peut être combattu plus efficacement avec une meilleure information du public.

En Nouvelle-Aquitaine, deux personnes sont touchées par un AVC toutes les heures et plus d’une sur trois3 gardera des séquelles invalidantes.

L’Agence régionale de santé (ARS) Nouvelle-Aquitaine et de nombreux acteurs de santé se mobilisent pour faire connaître les signes d’alerte des AVC et le réflexe d’appel au 15 (ce qui est une information vitale), mais aussi pour informer sur l’hypertension artérielle et l’arythmie cardiaque : deux causes principales de survenue des AVC.

3.927 personnes ont eu un AVC en 2016 en Gironde

En Gironde 3.927 personnes ont eu un AVC en 2016 et 347 décès liés à cette maladie ont été recensés.

Parmi les actions organisées en Gironde cette semaine, dont le point d’orgue sera la Journée mondiale des AVC le 29 octobre :

Café Prévention AVC : lundi 23 octobre de 10h à 17h

Au siège de l’ARS Nouvelle-Aquitaine, rue Belleville à Bordeaux. L’ARS Nouvelle-Aquitaine organise un Café Prévention AVC pour sensibiliser aux AVC, faire connaître les signes d’alerte, comment réagir et comment éviter un AVC.

Stand d’information : mercredi 25 octobre de 10h à 18h

Hall du rez-de-chaussée de l’Hôpital cardiologique de Pessac.

Association de Cardiologie d’Aquitaine organise un stand d’information sur la prévention, l’identification et la prise en charge des AVC afin de sensibiliser les patients et les visiteurs sur le sujet.

Café Prévention AVC : vendredi 27 octobre de 9h à 12h30

Sur le marché, place de la République à Ambarès-et-Lagrave.

La mairie d’Ambarès-et-Lagrave et le Conseil des Sages proposent un stand d’information en présence d’un professionnel de santé pour mieux appréhender le sujet, sensibiliser sur les signes d’alerte, comment réagir et comment éviter un AVC. Les visiteurs pourront même passer de l’info à l’action en faisant vérifier sur place leur tension.

Arrivée du « Tour de France » pour la prévention des AVC à Bordeaux : dimanche 29 octobre

Bordeaux, Quais des Chartrons-Marché des Chartrons Après 54 jours, 25 villes-étapes, 13 régions et 3.000 kilomètres à tricycle, Philippe Meynard (ancien maire de Barsac et victime d’un AVC en 2014) accompagné par deux autres Girondins victimes d’AVC, Stéphane Dubois et Patrick Josset, arriveront à Bordeaux à l’occasion de la Journée mondiale des accidents vasculaires cérébraux.

